В Москве приступили к очистке от снега светофоров и дорожных знаков

К очистке светофоров и дорожных знаков от снега в условиях сложных погодных условий в Москве приступили 70 бригад Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом рассказали в руководстве ЦОДД Вадим Юрьев.



«Мы готовы к сложным погодным условиям, все наши службы знают, что делать. Операторы следят за ситуацией в городе, служба эксплуатации чистит от снега и ремонтирует светофоры и дорожные знаки», — цитирует сетевое издание m24.ru Вадима Юрьева.



По словам главы ЦОДД, операторы дежурной смены внимательно следят за ситуацией в столице и вмешиваются в режим работы светофорных объектов при необходимости.



Вадим Юрьев отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, в настоящее время наземный городской пассажирский транспорт функционирует в штатном режиме.



Напомним, в понедельник столичное Метеобюро объявило в Москве штормовое предупреждение из-за сильной метели и гололеда. В столице в ближайшее время может выпасть до 20% месячной нормы осадков.



В аэропортах Москвы отменили в понедельник более 50 авиарейсов.

