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В Москве приступили к очистке от снега светофоров и дорожных знаков

В настоящее время этим занимаются 70 бригад ЦОДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К очистке светофоров и дорожных знаков от снега в условиях сложных погодных условий в Москве приступили 70 бригад Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом рассказали в руководстве ЦОДД Вадим Юрьев. 

«Мы готовы к сложным погодным условиям, все наши службы знают, что делать. Операторы следят за ситуацией в городе, служба эксплуатации чистит от снега и ремонтирует светофоры и дорожные знаки», — цитирует сетевое издание m24.ru Вадима Юрьева.

По словам главы ЦОДД, операторы дежурной смены внимательно следят за ситуацией в столице и вмешиваются в режим работы светофорных объектов при необходимости.

Вадим Юрьев отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, в настоящее время наземный городской пассажирский транспорт функционирует в штатном режиме.

Напомним, в понедельник столичное Метеобюро объявило в Москве штормовое предупреждение из-за сильной метели и гололеда. В столице в ближайшее время может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

В аэропортах Москвы отменили в понедельник более 50 авиарейсов.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Москве приступили к очистке от снега светофоров и дорожных знаков

В Москве приступили к очистке от снега светофоров и дорожных знаковВ настоящее время этим занимаются 70 бригад ЦОДД

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