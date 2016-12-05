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Минобороны: при обстреле военного госпиталя РФ в Алеппо погибла медик

Еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

Военнослужащая-медик ВС РФ погибла при артиллерийском обстреле госпиталя в сирийском Алеппо боевиками «оппозиции», сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Инцидент произошел в понедельник с 12.21 до 12.30 мск в медицинском городке мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо.

«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла», — приводит ТАСС слова представителя военного ведомства.

По его словам, в результате атаки боевиков были тяжело ранены еще двое российских медработников. Кроме того, пострадали местные жители, которые обратились за оказанием медицинской помощи.

«Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики «оппозиции». Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Он также заявил, что ответственность за гибель российских военных медиков в Алеппо лежит на покровителях террористов из США, Великобритании и Франции.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Минобороны: при обстреле военного госпиталя РФ в Алеппо погибла медик

Минобороны: при обстреле военного госпиталя РФ в Алеппо погибла медикЕще двое медицинских работников получили тяжелые ранения

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