Кремль отказался оценивать прошедший в Италии референдум

Москва не имеет права и не собирается давать оценку референдуму о конституционной реформе в Италии, после которого премьер-министр страны Маттео Ренци объявил о своей отставке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

«Референдум — это исключительно внутреннее дело Италии», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что Москва высоко ценит роль Ренци в российско-итальянских отношениях, передает «Федеральное агентство новостей».

«Он действительно был сторонником конструктивного, активного диалога на высшем уровне между двумя странами, причем диалога не протокольного, а содержательного, с обсуждением и решением конкретных вопросов сотрудничества», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник Ренци взял на себя ответственность за поражение на референдуме о конституционных реформах, предложенных правительством.

Напомним, центральные власти Италии выступили ранее с инициативой снизить роль верхней палаты парламента, сената, а также забрать часть полномочий у властей регионов.