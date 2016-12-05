Имущество фигурантов дела о растратах в Центре Хруничева арестовали

На имущество фигурантов дела о махинациях в Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева наложили арест.

Как сообщили в СК РФ, арест на общую сумму более 127 млн рублей наложен «в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на денежные средства, банковские акции, дорогостоящие автомобили, квартиру и иное имущество обвиняемых».

Дорогомиловский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела о растрате в Центре Хруничева более 368 млн рублей, добавили в ведомстве.

Фигурантами дела являются бывший руководитель Центра Владимир Нестеров, бизнесмен Дмитрий Дьяконов, главный бухгалтер из его компании Михаил Якушин. Бывший заместитель гендиректора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх ранее получил пять лет условного срока по делу о хищении более 285 млн рублей.