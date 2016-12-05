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МИД РФ назвал резолюцию СБ ООН о ситуации в Алеппо контрпродуктивной

В министерстве подчеркнули, что положения этого документа идут вразрез с российско-американскими договоренностями

Резолюция СБ ООН о гуманитарной ситуации на востоке Алеппо, проект которой сегодня будет рассмотрен советом, противоречит российско-американским договоренностям, сообщил представитель МИД РФ.

Он напомнил, что в ближайшее время по инициативе Вашингтона должна начаться работа российских и американских экспертов по проблеме Восточного Алеппо, целью которой является полный вывод всех боевиков из восточной части города.

В ведомстве подчеркнули, что Россия давно выступает в поддержку такого решения. «Тем самым проблема Восточного Алеппо может быть эффективно решена, обеспечив безопасность мирных граждан, бесперебойные доставки гуманитарной помощи и в целом нормализацию жизни в городе», — отмечается в сообщении на официальном сайте министерства.

При этом Москва считает провокационным шагом постановку на голосование проекта резолюции, предусматривающего немедленное введение режима прекращения огня в Алеппо и отведение боевикам 10 дней на то, чтобы определить, готовы ли они стать частью перемирия. МИД РФ указывает, что этот документ подрывает российско-американские усилия.

«Подобная 10-дневная передышка, которую боевикам хотели бы щедро предоставить соавторы проекта резолюции, была бы использована, как это происходило в прошлом, для перегруппировки и пополнения сил и средств экстремистов», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В подготовке проекта резолюции участвовали делегации Египта, Испании и Новой Зеландии.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

МИД РФ назвал резолюцию СБ ООН о ситуации в Алеппо контрпродуктивной

В министерстве подчеркнули, что положения этого документа идут вразрез с российско-американскими договоренностями

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