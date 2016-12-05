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Лавров раскрыл детали предложения США по Сирии

По словам главы российского МИД, режим прекращения огня вступит в силу после согласования выхода боевиков из Восточного Алеппо

Перемирие в Восточном Алеппо наступит после согласования экспертами РФ и США выхода всех боевиков. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя суть предложения госсекретаря США Джона Керри по Сирии.

«В ходе российско-американских консультаций будут согласовываться конкретные маршруты и сроки выхода всех боевиков из Восточного Алеппо. Как только они будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что группировки, которые не покинут Восточный Алеппо по итогам консультаций, будут рассматриваться как террористы.

«Мы будем обращаться с ними как с террористами, будем поддерживать операцию сирийской армии против такого рода бандитских отрядов», — добавил Лавров.

Кроме того, министр заявил, что есть все основания рассчитывать на успех консультаций. При этом Лавров отметил, что пока переговоры не начались.

Напомним, что инициатива проведения российско-американских консультаций принадлежит Керри. Госсекретарь США заявил об этом на встрече с Лавровым 2 декабря в Риме. Сообщается, что предложение Вашингтона прозвучало на фоне успехов сирийской армии в борьбе с повстанцами.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Лавров раскрыл детали предложения США по Сирии

По словам главы российского МИД, режим прекращения огня вступит в силу после согласования выхода боевиков из Восточного Алеппо

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