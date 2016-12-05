Генштаб Украины заявил, что опасается нападения России «отовсюду»

По словам начальника ведомства, Киев формирует подразделения территориальной обороны
Начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что опасается нападения России «отовсюду».
«Угроза для Украины исходит отовсюду. Это не только восток. Мы можем ждать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Укринформ».
Муженко также заявил, что в настоящий момент ВСУ отрабатывают свои действия на случай нападения во время учений. Он также сообщил, что в стране формируются подразделения территориальной обороны.
«Мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее уязвимых направлениях», — сказал начальник генштаба Украины.
В минувший четверг в рамках учений на юге Украины начались ракетные стрельбы. Военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. При этом ВС Украины заявляли, что зона проведения маневров находится на расстоянии не менее 30 км от воздушного пространства Крыма. В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали опасным прецедентом и провокацией. В свою очередь, Росавиация заявила о нарушении Украиной международных соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума стал частью РФ, а также после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений, а обвинения Киева не имеют доказательств.