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Журналист RT пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо

Сомар Абудияб получил легкое ранение в ногу

Корреспондент телеканала Russia Today пострадал при обстреле госпиталя в сирийском Алеппо. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Наш журналист пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо», — написала она на своей странице в Twitter.

Уточняется, что пострадавшим оказался корреспондент арабского отделения RT Сомар Абудияб, который в составе российского пула снимал последствия обстрела госпиталя в районе Аль Фуркан, в то время, когда обстрел возобновился. Абудияб получил легкое ранение в ногу. Другие сотрудники телеканала не пострадали.

Ранее в понедельник Министерство обороны сообщило о том, что в результате атаки террористов в Алеппо погибла военнослужащая-медик, еще двое медработников получили ранения. Позже стало известно о гибели еще одной военнослужащей-медика.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Журналист RT пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо

Сомар Абудияб получил легкое ранение в ногу

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