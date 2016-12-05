Число погибших при пожаре в клубе Окленда превысило 30 человек

Число жертв пожара на переоборудованном под ночной клуб в складе американского города Окленд штата Калифорния превысило 30 человек.

Как передает Associated Press со ссылкой на местную полицию, число жертв увеличилось до 33 человек. При этом представитель правоохранительных органов отметил, что возраст жертв катастрофы составляет от 17 до 30 лет.

Вместе с тем телеканал ABC сообщил, что подтвержденное число жертв на данный момент — 36 человек. Отмечается, что спасательные бригады прекратили поисковые работы на месте пожара.

Возгорание в складском помещении произошло в пятницу вечером. В момент происшествия могли в нем находиться от 50 до 100 человек. Над ликвидацией пожара работала более 50 сотрудников экстренных служб.