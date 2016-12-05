Вторая военнослужащая-медик ВС РФ скончалась в Алеппо

Российская военнослужащая-медик, которая была тяжело ранена в результате артиллерийского обстрела военного госпиталя в Алеппо боевиками «оппозиции», скончалась от полученных ранений, сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ.

«Российские и сирийские медики предприняли всё, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей», — указано в сообщении оборонного ведомства. В пресс-службе пояснили, что сейчас врачи борются за жизнь ее коллеги — врача-педиатра, которая также была тяжело ранена.

Минобороны РФ потребовало от мирового сообщества и организаций «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца» и «Врачи без границ» осуждения намеренного убийства российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что преступление боевиков будет расследовано и всех виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось о гибели одной военнослужащей-медика и ранении двух ее коллег.