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Путина включили в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии Time

Помимо российского лидера, в список вошли еще 10 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и знаменитостей

Президент России Владимир Путин был включен в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии американского издания Time.

Всего в список вошло 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и знаменитостей. Помимо российского лидера, в шорт-листе числятся избранный президент США Дональд Трамп, его бывшая соперница в предвыборной гонке Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, сообщает издание.

По мнению читателей журнала, «Человеком года» должен стать премьер-министр Индии Нарендра Моди, но окончательные итоги рейтинга будут названы 7 декабря.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Путина включили в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии Time

Помимо российского лидера, в список вошли еще 10 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и знаменитостей

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