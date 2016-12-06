Росгвардия досмотрит злоумышленников радарами

Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) получит уникальное досмотровое устройство. Оно не только выявит спрятанное под одеждой оружие и самодельные взрывные устройства, но и позволит находить миниатюрные жучки и скрытые камеры, которые невозможно обнаружить стандартными металлоискателями. По мнению экспертов, появление таких досмотровых устройств позволит значительно снизить количество терактов с применением взрывных устройств.

Новейший ручной локатор NR-CHP, разработанный группой компаний STT Group, позволяет обнаруживать электронные устройства размером с небольшой мобильный телефон на расстоянии больше метра, а с полуметра — SIM-карты, USB-накопители и другие соразмерные им электронные компоненты.

— Испытания досмотрового локатора NR-CHP в настоящее время завершены, он полностью подтвердил заданные характеристики, — рассказал «Известиям» начальник отдела специальных работ STT Group Никита Ткач. — Уже в начале следующего года изделие начнет поставляться Росгвардии. Ранее наше изделие закупили другие российские силовые ведомства.

Внешне радар NR-CHP напоминает усеченный пластиковый конус с ручкой и светодиодными индикаторами. Устройство не имеет внешних разъемов и движущихся частей, что делает его водонепроницаемым и устойчивым к ударам. Это позволит сотрудникам Росгвардии применять его для осуществления досмотровых и пропускных мероприятий независимо от погодных условий.

Сотрудник, использующий радар, получает информацию об обнаруженных объектах посредством звуковых сигналов, которые подает специальное оповещающее устройство. Оно издает два типа сигналов: первый означает наличие полупроводниковых элементов, а второй — корродирующих (то есть железа и сплавов на его основе).

Досмотровый радар работает по принципу нелинейного локатора — он излучает электромагнитную волну и регистрирует переотражения сигнала удвоенной и утроенной частоты, которые могут производить только полупроводниковые компоненты микросхем. При этом не имеет значения, включено ли само обнаруженное устройство, что не позволит злоумышленникам пронести взрывное устройство в разобранном состоянии.

— В последнее время наблюдается резкий рост именно «взрывного» терроризма, с использованием кустарно изготовленных бомб, которые закладываются в людных местах. При этом совершенствуются и сами взрывные устройства, в них всё меньше компонентов, которые могут быть обнаружены обычными металлоискателями, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

По словам специалиста, в настоящее время для обнаружения самодельных взрывных устройств наиболее эффективно используются так называемые нелинейные локаторы, которые засекают полупроводниковые компоненты бомб.

— Среди таких устройств можно вспомнить английский ST-400 или американский Orion 2.4, однако зарубежные аналоги достаточно дороги и хрупки, — рассказывает эксперт. — Факт того, что отечественный производитель не только самостоятельно освоил производство подобной техники, но и добавил герметичный противоударный корпус при сохранении массы, аналогичной лучшим западным образцам, очень высоко характеризует наших разработчиков.