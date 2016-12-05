Патриарх обсудил с Олландом положение христиан на Ближнем Востоке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с президентом Франции Франсуа Олландом положение христиан на Ближнем Востоке и украинский кризис.



Об этом глава Церкви рассказал во время посещения Русской духовной семинарии во французском городке Эпине-су-Сенар.

«Мы затрагивали, конечно, вопросы, связанные с тем, что сейчас происходит в мире. В первую очередь это ситуация на Ближнем Востоке, это положение христианского меньшинства и вообще меньшинств», — приводит ТАСС слова предстоятеля.

Он рассказал, что русская церковь с самого начала призывала общественность признать геноцид христиан на Ближнем Востоке и встреча с папой Франциском помогла продвигать эту позицию на высшем уровне. По словам патриарха, в ходе беседы французский лидер также выразил озабоченность этим вопросом.

Кроме того, стороны обсудили вопрос украинского кризиса. «Я рассказал о той миротворческой позиции, которую занимает Церковь... которая считает своим долгом сделать всё для того, чтобы примирить людей», — подчеркнул глава Московского патриархата.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Корсунскую епархию начался 3 декабря и продлится до 7 декабря.