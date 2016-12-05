Сайты ВТБ подверглись кибератаке

Сайты группы ВТБ подверглись кибератаке, система устояла и работает в штатном режиме.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу группы.

«Инфраструктура ИТ работает в штатном режиме, клиенты банков не испытывают никаких затруднений», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря ФСБ сообщила о том, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с 5 декабря с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.