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Сайты ВТБ подверглись кибератаке

Инфраструктура устояла и работает в штатном режиме

Сайты группы ВТБ подверглись кибератаке, система устояла и работает в штатном режиме.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу группы.

«Инфраструктура ИТ работает в штатном режиме, клиенты банков не испытывают никаких затруднений», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря ФСБ сообщила о том, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с 5 декабря с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Сайты ВТБ подверглись кибератаке

Инфраструктура устояла и работает в штатном режиме

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