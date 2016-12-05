Конор Макгрегор снимется в «Игре престолов»

Ирландский боец Конор Макгрегор примет участие в съемках новых серий известного сериала «Игра престолов». Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

По данным издания, один из руководителей канала HBO — поклонник UFC и ирландского бойца. В ноябре состоялись переговоры, на которых было решено, что Макгрегор снимется в одном из двух оставшихся сезонов сериала, сообщает телеканал «360».

Конор Макгрегор — 28-летний чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и бывший чемпион в полулегком весе. Ранее «Известия» писали, что спортсмен получил боксерскую лицензию в Калифорнии, а также объявил о паузе в карьере ММА до лета.

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