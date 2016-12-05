Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Конор Макгрегор снимется в «Игре престолов»

Знаменитый спортсмен снимется в одном из двух оставшихся сезонов

Фото: TASS/AP/Julio Cortez

Ирландский боец Конор Макгрегор примет участие в съемках новых серий известного сериала «Игра престолов». Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

По данным издания, один из руководителей канала HBO — поклонник UFC и ирландского бойца. В ноябре состоялись переговоры, на которых было решено, что Макгрегор снимется в одном из двух оставшихся сезонов сериала, сообщает телеканал «360».

Конор Макгрегор — 28-летний чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и бывший чемпион в полулегком весе. Ранее «Известия» писали, что спортсмен получил боксерскую лицензию в Калифорнии, а также объявил о паузе в карьере ММА до лета.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram. 

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Конор Макгрегор снимется в «Игре престолов»

Конор Макгрегор снимется в «Игре престолов» Знаменитый спортсмен снимется в одном из двух оставшихся сезонов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Фотолента

ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 4:0

ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 4:0

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке