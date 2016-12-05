Губернатор Брянской области призвал чиновников заняться уборкой снега

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании правительства региона потребовал от властей города заняться уборкой снега. По его словам, город следует очищать и ночью, когда техника может развернуться.

«Нельзя допустить того, что было в прошлом году. Мне было стыдно за то, в каком состоянии находился тогда город», — приводит слова чиновника интернет-газета «Брянские новости».

По его словам, в настоящее время город находится в таком же состоянии.

«Вечером нетронутые валы снега покрывали даже главные магистрали. Не чистятся и тротуары — нет ни дворников, ни добровольцев с лопатами», — возмутился чиновник.

Напомним, ранее губернатор региона запретил ремонтировать дороги в зимнее время года. Глава региона отметил, что к 1 марта 2017 года следует утвердить все проекты и приступить к торгам, а ремонтные работы должны будут начинаться в регионе с 1 апреля 2017 года.

Всего на реконструкцию дорог в Брянской области в 2017 году было выделено около 3,2 млрд рублей.

