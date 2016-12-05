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Следователи назвали основную версию аварии в ХМАО

По мнению СК, оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Авария в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погибли дети, была спровоцирована водителями автобуса и грузовика. Об этом заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

В СК считают, что в ДТП виноваты оба водителя.

«Первый встречный грузовик «зацепился» по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу», — сообщила Петренко.

Автобус, в котором были спортсмены из детской команды по спортивной акробатике, возвращавшейся в Нефтеюганск с соревнований, попал в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями в минувшее воскресенье. Погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети.

Водители грузовика и автобуса задержаны. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

5 декабря объявлено в ХМАО днем траура.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Следователи назвали основную версию аварии в ХМАО

Следователи назвали основную версию аварии в ХМАОПо мнению СК, оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения

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