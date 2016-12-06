Офицеров отметят «крыльями»

У российских офицеров, занимающих командные должности, появились новые форменные знаки. За характерный внешний вид новый символ уже получил неформальное прозвище «крылья». По мнению экспертов, введение новых знаков повышает престиж военной службы и является продолжением традиций Русской императорской армии.

Новые эмблемы положены главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим военными округами и родами войск, командирам дивизий, бригад, полков и отдельных батальонов. Также новые символы появятся на форме одежды начальников военных образовательных учреждений и общеобразовательных учебных заведений (Суворовских и Нахимовских военных училищ), находящихся в ведении военного ведомства.

Новые должностные знаки — это планки, выполненные в цветах российского триколора, с расположенными в центре эмблемами видов Вооруженных сил (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот) или родов войск (артиллерия, железнодорожные, инженерные, танковые войска и т.д.) и символикой воинских частей, воинских объединений и военно-учебных заведений.

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Примечательно, что должностные эмблемы офицеров Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск дополнены стилизованными птичьими перьями, которые показывают принадлежность командиров летчиков и десантников к стихии воздуха.

— Введение новых должностных знаков для генералов и офицеров наряду с появлением нагрудных знаков принадлежности к воинским частям является продолжением славных традиций Русской императорской армии, — рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Сержант» Геннадий Плоткин.

До революции в Российской армии были широко распространены нагрудные полковые знаки, которые показывали принадлежность военнослужащих к конкретным подразделениям или воинским частям. Эти знаки крепились на груди военнослужащего и служили предметом особой гордости солдатов и офицеров.

В настоящее время аналогичные должностные знаки есть на военной форме одежды американских, немецких, французских и английских военнослужащих. Вручаются эти символы офицерам, занимающим командные должности, а в некоторых случаях и сержантам.

— Командир — это тот военнослужащий, который может взять на себя ответственность в критический момент и повести за собой людей, — отметил начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов. — Должностной знак командира — это особый символ, который показывает, что офицер готов руководить подчиненными. Поэтому введение такого знака в Вооруженных силах России, несомненно, поднимет престиж военной службы.