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Кабмин внес законопроект об освобождении купонного дохода от НДФЛ

Под действие этой реформы попадут доходы по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированных в 2017–2020 годах

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается освободить от НДФЛ купонный доход, получаемый налогоплательщиком по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированных в 2017–2020 годах.

О внесении законопроекта сообщается в базе данных Госдумы РФ.

В соответствии с положениями этого законопроекта от НДФЛ также освободят доходы в виде дисконта, получаемые при погашении облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в 2017–2020 годах.

При этом в случае превышения суммы купона над суммой процентов, которая была рассчитана исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, а затем увеличена на пять процентных пунктов, купонный доход будет облагаться НДФЛ.

«Сумма налога в этом случае будет исчисляться и удерживаться организацией — налоговым агентом», — указано в документе.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Кабмин внес законопроект об освобождении купонного дохода от НДФЛ

Под действие этой реформы попадут доходы по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированных в 2017–2020 годах

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