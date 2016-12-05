Президент Италии отложил отставку премьер-министра Ренци

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отложить отставку до принятия закона, определяющего основные параметры государственного бюджета на 2017 год. Об этом говорится в заявлении канцелярии Квиринальского дворца.

Закон может быть принят сенатом республики в пятницу, 9 декабря, передает «РИА Новости».

В минувшее воскресенье в Италии прошел референдум о конституционных реформах, предложенных правительством. 59,11% проголосовавших высказались против проведения реформы основного закона страны. Ренци взял на себя ответственность за поражение на референдуме и заявил, что в понедельник подаст прошение об отставке.