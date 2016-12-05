Псков вошел в топ популярных у туристов городов России

Псков вошел в топ-30 самых популярных у туристов российских городов. Рейтинг был составлен по данным броней отелей с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В первую 5-ку также вошли Казань и Анапа. Десятку замкнули Нижний Новгород, Краснодар и Ялта, пишет Псковское агентство информации.

По данным сервиса RoomGuru, в топ-30 российских городов по популярности у туристов в 2016 году вошли также Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Севастополь и Владивосток.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Псковской области отмечается значительное увеличение на рынке внутреннего туризма. Основная часть туристов прибывала из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из городов соседней Белоруссии.



Турсезон 2016 года в регионе запомнился всплеском интереса к загородному рекреационному туризму. Чаще всего этот вид отдыха выбирали жители Москвы и Петербурга, которые приезжали на личных автомашинах.

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