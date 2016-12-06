Российским банкам ограничат возможности наращивания доли рынка

Эти и другие меры содержатся в проекте плана мероприятий «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг»
Возможности наращивания доли рынка могут ограничить крупнейшим российским банкам. По данным газеты «Известия», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает изменить формулу расчета полной стоимости кредита (ПСК) в пользу более мелких игроков, а также приравнять значение банковской ПСК к таковой для микрофинансовых организаций (МФО). Кроме того, ФАС предлагает смягчить требования к капиталу кредитных организаций, в которых могут размещаться временно свободные государственные средства.
Отметим, что эти и другие меры содержатся в проекте плана мероприятий «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг», который был разработан антимонопольным ведомством.
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал, что всего в проекте содержится свыше двух десятков инициатив. В настоящий момент документ направлен в Центробанк на согласование.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.