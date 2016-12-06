ЦБ начнет публиковать материалы об экономической ситуации в регионах

Центробанк намерен начать регулярно публиковать материалы об экономической ситуации в регионах, по аналогии с «Бежевой книгой» Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом газета «Известия»сообщает, ссылаясь на пресс-службу ЦБ.

По словам источника, близкого к Банку России, публикация может состояться ближе к середине следующего года. Для Центробанка это будет первый подобный документ, позволяющий эффективнее анализировать региональный вклад, прежде всего, в динамику цен в России, так как основной целью регулятора на ближайшее будущее является сдерживание инфляции.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Центробанк напишет «Бежевую книгу» регионов