ЦБ начнет публиковать материалы об экономической ситуации в регионах

Публикация может состояться ближе к середине 2017 года, для ЦБ это будет первый подобный документ, позволяющий эффективнее анализировать региональный вклад, прежде всего, в динамику цен в России
Центробанк намерен начать регулярно публиковать материалы об экономической ситуации в регионах, по аналогии с «Бежевой книгой» Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом газета «Известия»сообщает, ссылаясь на пресс-службу ЦБ.
По словам источника, близкого к Банку России, публикация может состояться ближе к середине следующего года. Для Центробанка это будет первый подобный документ, позволяющий эффективнее анализировать региональный вклад, прежде всего, в динамику цен в России, так как основной целью регулятора на ближайшее будущее является сдерживание инфляции.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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