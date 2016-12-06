Китай попросил Великобританию «не отравлять атмосферу» в Совбезе ООН

Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи обратился к членам Совбеза с призывом выступить совместно в урегулировании конфликта в Сирии, а также попросил британского постпреда Мэттью Райкрофта не искажать позиции других стран, «отравляя атмосферу» Совета.

«Хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенного Королевства, какое у вас есть право искажать позиции других стран? Совет Безопасности - это суверенный форум и здесь нельзя совершать бесчисленные нападки на позиции других стран. Конструктивный подход на основе принципов устава ООН - это тот минимум, который требуется от всех и каждого государства-членов», - приводит «Интерфакс» слова Лю Цзеи, которые он произнес во время выступления на заседании Совета безопасности после голосования по проекту резолюции о гуманитарной паузе в Алеппо, которую ранее заблокировали РФ и КНР.

При этом китайский постпред добавил, что он хотел бы «просить уважаемого представителя Соединенного Королевства прекратить свои попытки отравлять атмосферу в СБ ООН и злоупотреблять правилами Совета».

По словам Лю Цзеи, «проект резолюции содержит конкретные меры для того, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Сирии, и члены Совета, включая кураторов, приложили огромные усилия для того, чтобы добиться консенсуса».

«Эти усилия могли бы быть продолжены с тем, чтобы Совет мог выступить единым голосом перед внешним миром и избежать политизации гуманитарного вопроса», - отметил постоянный представитель Китая при ООН.

Напомним, во время выступления на заседании Совбеза постоянный представитель Соединенного королевства при ООН Мэттью Райкрофт подверг критике позиции России и Китая. По его словам, вето Китая вызывает особое удивление. Райкрофт также подчеркнул, что, несмотря на выступления китайской стороны «против политизации и за диалог, Китай выступил на стороне России», которая, по мнению британского постпреда, является участником этого конфликта.

«Проще говоря, они наложили вето не потому, что документ недостаточно обсуждался, они по-прежнему верят в этого деспота, который уничтожил более полмиллиона людей, который готов превратить Сирию в руины», - резюмировал представитель Великобритании.

Ранее «Известия» писали, что Москва не поддерживает проект резолюции ООН о введении санкций в отношении причастных к использованию химического оружия в Сирии. Об этом заявил постпред России при международной организации Виталий Чуркин. Он также подчеркнул, что Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия профессионально выполнял свою работу, но организации оказались в ситуации, в которой стороны не могли предоставить достоверных свидетельств.