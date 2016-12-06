Киев назвал условия для закупки газа у России

Украинская сторона собирается обсудить условия поставок российского газа на зимний период на встрече в формате Украина – Россия – Евросоюз. Соответствующее заявление сделал руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. При этом он добавил, что переговоры о «зимнем пакете», скорее всего, пройдут 9 декабря текущего года.

По словам Коболева, Киев может возобновить прямой импорт газа из РФ, если «Газпром» сделает те предложения, которые украинская сторона сделала «в части цены, условий поставок и, главное, по подписанию допсоглашения».

Глава «Нафтогаза Украины» отметил, что в документе должны быть урегулированы вопросы цены поставок, а предварительная оплата должна происходить только за необходимые Украине объемы «голубого топлива».

Как передает ТАСС, Андрей Кобелев также добавил, что договоренность должна исключить возможность поставок газа не неподконтрольные официальному Киеву территории Донбасса.

Отметим, Украина уже более года не покупает российский газ, а приобретает топливо по реверсным схемам в Евросоюзе.

Как сообщает газета «Известия», замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что необходимость встречи в формате Украина – Россия – ЕС обусловлена рисками, которые сегодня существуют со стороны Украины по транзиту газа в адрес европейских потребителей.

Эксперт заметил, что в условиях холодной зимы Украина будет вынуждена закупать газ у «Газпрома», так как собственных запасов и возможностей реверса для прохождения пиков потребления будет не хватать. В противном случае снабжение европейцев газом окажется под угрозой срыва.

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