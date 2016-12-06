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Госдума может разрешить пожарным таранить машины во дворах

Часто оперативные службы, прибывающие на вызов, не могут быть вовремя из-за того, что проезд перекрывают неправильно припаркованные авто

В Госдуме могут разрешить автомобилям МЧС и скорой помощи таранить машины, которые припаркованы неправильно, чтобы заезжать во дворы.

Как сообщил «Известиям» заместитель председателя комиссии ОП по безопасности, лидер общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов, с таким предложением выступят члены Общественной палаты 7 декабря в ходе слушаний по этому вопросу.

Чугунов пояснил, что часто оперативные службы, прибывающие на вызов, не могут быть вовремя из-за того, что во дворах слишком много неправильно припаркованных авто. При чрезвычайных ситуациях это может послужить причиной гибели людей.

«Машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы, в том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду», — сказал Чугунов. Он также добавил, что в таких случаях ущерб должны страховые компании, а в конечном итоге — хозяева машин, перекрывших проезд.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Госдума может разрешить пожарным таранить машины во дворах

Часто оперативные службы, прибывающие на вызов, не могут быть вовремя из-за того, что проезд перекрывают неправильно припаркованные авто

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