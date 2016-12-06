Погибшие в Алеппо медсестры были родом из Биробиджана

Стало известно, что жертвами атаки боевиков на российский мобильный госпиталь в сирийском Алеппо стали медики из Биробиджана (Еврейская автономная область).

«Погибли две медсестры военного госпиталя города Биробиджана», — сообщил начальник административного отделения этого медучреждения Виталий Красовский, передает «Интерфакс».

Красовский также уточнил, что этих женщин и еще двух человек направили в САР 30 ноября. Медработницам было около 40 лет, у обеих остались дети.

«Начальник госпиталя улетел в Москву за телами, 8–9 сентября будут организованы похороны, решается вопрос с кладбищем, отпеванием, почетным караулом», — добавил Красовский.

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