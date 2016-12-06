Дамаск решительно осудил обстрел госпиталя РФ в Алеппо

В Дамаске решительно осудили обстрел российского мобильного госпиталя в Алеппо. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Сирии.

«Сирия самым решительным образом осуждает обстрел террористическими группировками полевого госпиталя РФ в Алеппо, где оказывалась помощь жертвам терроризма и такфиризма. В результате этого обстрела погибли и пострадали несколько сотрудников медперсонала», — цитирует «РИА Новости».

Также в МИД САР подчеркнули, что не оставят своих граждан в Восточном Алеппо в качестве заложников террористов. Для их освобождения будут приложены все усилия, добавляется в документе.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия обстрела госпиталя в Алеппо. Ролик публикует «Федеральное агентство новостей».



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