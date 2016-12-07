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Черные списки россиян отменят на время «Евровидения»

Европейский вещательный союз ведет переговоры с Киевом о том, чтобы Украина не чинила препятствий российским артистам и журналистам

Фото: TASS/DPA/Britta Pedersen

Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. Также в ЕВС заверили «Известия», что Украина будет подчиняться общепринятым нормам и не станет создавать проблемы с трансляцией музыкального конкурса для российских телеканалов и с аккредитацией для российских СМИ.

В ЕВС — крупнейшем международном объединении национальных вещательных организаций, проводящем конкурсы «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение», «Известиям» заявили, что Украина не должна чинить препятствий для освещения музыкального конкурса и обязана предоставить свободный въезд всем артистам на территорию государства. Не должно быть и проблем с трансляцией Евровидения телеканалами РФ, а также с аккредитацией российских журналистов.

— ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов. Они смогут приехать и остаться на территории Украины. Мы ожидаем, что «Евровидение-2017» в Киеве останется, как и в прошлые годы проведения в других странах, мероприятием для всех. Мы надеемся, что Украина будет уважать права и свободу всех артистов, которые захотят принять участие в музыкальном конкурсе и посетить его, — заявили в пресс-службе ЕВС. — Сейчас мы ведем переговоры с Киевом, для того чтобы все российские артисты из черного списка Украины смогли приехать и остаться [на время проведения конкурса] на территории Украины.

Ранее министерство культуры Украины обнародовало черный список российских артистов и общественных деятелей, которые, по мнению киевских властей, «создают угрозу национальной безопасности страны». В «стоп-листе» числились: Олег Газманов, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Валерия (Перфилова) и др. Артистам из «стоп-листа» запрещен въезд на территорию Украины, а украинским телеканалам — демонстрация фильмов и передач с их участием.

При этом на данный момент существует несколько черных списков, в которые вошли россияне, и составлены они различными украинскими ведомствами, в том числе Минкультуры Украины и СБУ. Каждое ведомство периодически обновляет и расширяет свои списки.

Кроме этого, во время музыкального конкурса могут появиться проблемы у российских СМИ и в связи с разрывом по инициативе Киева двух российско-украинских соглашений.

Так, 30 ноября кабинет министров Украины разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания, а также соглашение в сфере информации, которое действовало с 1998 года. В этих документах было зафиксировано согласие обеих стран на широкий обмен информацией, а также на взаимную помощь с трансляцией.

В 2017 году правом на трансляцию конкурса обладает «Первый канал». В руководстве телеканала «Известиям» рассказали о том, что за организацию мероприятия отвечает ЕВС, и именно их распоряжениями будет руководствоваться СМИ.

Более того, как заверили «Известия» в украинском комитете Евровидения, ни разрыв соглашений с Россией, ни черные списки не «испортят праздника жизни» для всех, кто захочет посетить конкурс.

— Я считаю, что «Евровидение» — это праздник жизни, праздник добра и музыки. Здорово было бы, если бы желающие могли туда попасть. Безусловно, есть люди, которые ничего плохого не сделали, для них нужно сделать исключения и разрешить им всем побывать на конкурсе. Но при этом есть и те, кто представляет реальную угрозу нацбезопасности страны, для таких исключений делать нельзя, — заявил «Известиям» «голос «Евровидения» на Украине, член рабочей группы комитета «Евровидения» Тимур Мирошниченко. — Не думаю также, что разрыв соглашений между Россией и Украиной создаст препятствия для трансляции или аккредитации российских СМИ. Аккредитация идет через Европейский вещательный союз. Он просто временно базируется в Киеве. Проблем не должно быть.

Тем временем музыкальный конкурс, финал которого запланирован на 13 мая 2017 года в Киеве, обрастает все большим количеством проблем. Из-за недостатка финансирования Киев уже неоднократно хотели лишить права на проведение конкурса. Бывший глава НТКУ Зураб Аласания в беседе с «Известиями» высказывал опасения по поводу того, что Украина может не успеть подготовить всю инфраструктуру для принятия десятков тысяч людей со всего мира.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Черные списки россиян отменят на время «Евровидения»

Черные списки россиян отменят на время «Евровидения»Европейский вещательный союз ведет переговоры с Киевом о том, чтобы Украина не чинила препятствий российским артистам и журналистам

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