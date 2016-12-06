Александр Онищенко: для Порошенко и его приближенных война — бизнес

Война для президента Украины — это бизнес. За всей коррупцией в стране стоят президент Петр Порошенко и его приближенные, заявил бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

По словам Онищенко, на данный момент Порошенко получил контроль над всеми госкомпаниями. «Это его самый большой бизнес. Руководители назначаются из круга доверенных лиц, деньги отмываются через частные компании, которым выдаются контракты», — сказал Александр Онищенко в интервью RT.

К таким предприятиям Онищенко отнес химический завод в Одессе, а также множество государственных энергетических компаний.



Онищенко заявил, что большую часть денег, полученных от МВФ, Киев потратил на войну в Донбассе. Однако точную сумму он не назвал. Президент Украины заинтересован, по словам Онищенко, в продолжении военных действий, поскольку все связанные с войной контракты выполняются компаниями, близкими к Порошенко. «Для них это бизнес», — пояснил экс-парламентарий.

Все вопросы решают такие люди как Игорь Кононенко, один из приближенных Порошенко, Грановский, Березенко, делающие бизнес возле президента Украины.



По его словам, Порошенко скупает голоса депутатов для принятия нужных ему решений, дает взятки для усиления своих позиций.



Александру Онищенко на Украине предъявили обвинения в госизмене и крупных хищениях. Ранее экс-депутат рады говорил, что передал компромат на Петра Порошенко американским спецслужбам. Сам Онищенко находится в бегах, пишет «Русская планета».