Порошенко: украинцы испытали драйв от ракетных стрельб возле Крыма

Президент Украины во время выступления на конференции в Варшаве заявил, что после ракетных стрельб ему поступило множество звонков
Жители Украины испытали «Драйв» от ракетных стрельб, которые ВСУ произвели вблизи Крыма. Соответствующее заявление сделал украинский глава Петр Порошенко, выступая на конференции в Варшаве.
«Вы не представляете, какой драйв поднялся в моей украинской нации, сколько было звонков министру обороны и мне», — приводят украинские СМИ слова Порошенко.
Ранее «Известия» писали, что в четверг на юге Украины в рамках учений начались ракетные стрельбы. Военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. При этом ВСУ заявляли, что зона проведения маневров находится на расстоянии не менее 30 км от воздушного пространства Крыма.
В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали «опасным прецедентом» и провокацией. В свою очередь, Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. Кроме того, Министерство обороны России опубликовало уведомление, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы объектам РФ ответным ударом будут уничтожены средства запуска.
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