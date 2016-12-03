Порошенко: украинцы испытали драйв от ракетных стрельб возле Крыма

Жители Украины испытали «Драйв» от ракетных стрельб, которые ВСУ произвели вблизи Крыма. Соответствующее заявление сделал украинский глава Петр Порошенко, выступая на конференции в Варшаве.

«Вы не представляете, какой драйв поднялся в моей украинской нации, сколько было звонков министру обороны и мне», — приводят украинские СМИ слова Порошенко.

Ранее «Известия» писали, что в четверг на юге Украины в рамках учений начались ракетные стрельбы. Военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. При этом ВСУ заявляли, что зона проведения маневров находится на расстоянии не менее 30 км от воздушного пространства Крыма.

В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали «опасным прецедентом» и провокацией. В свою очередь, Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. Кроме того, Министерство обороны России опубликовало уведомление, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы объектам РФ ответным ударом будут уничтожены средства запуска.

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