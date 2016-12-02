Генштаб ВСУ заявил о завершении учений рядом с Крымом

Украина завершила испытания зенитных управляемых ракет на юге страны вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко.

«Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ракетные стрельбы в рамках учений начались на юге Украины в четверг. Военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. При этом ВС Украины заявляли, что зона проведения маневров находится на расстоянии не менее 30 км от воздушного пространства Крыма.

В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали «опасным прецедентом» и провокацией. В свою очередь, Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. Кроме того, Министерство обороны России опубликовало уведомление, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы объектам РФ ответным ударом будут уничтожены средства запуска.

