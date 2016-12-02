Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Генштаб ВСУ заявил о завершении учений рядом с Крымом

Украинские военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300

Украина завершила испытания зенитных управляемых ракет на юге страны вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко.

«Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ракетные стрельбы в рамках учений начались на юге Украины в четверг. Военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. При этом ВС Украины заявляли, что зона проведения маневров находится на расстоянии не менее 30 км от воздушного пространства Крыма.

В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали «опасным прецедентом» и провокацией. В свою очередь, Росавиация заявила о нарушении Киевом международных соглашений. Кроме того, Министерство обороны России опубликовало уведомление, в котором сказано, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к российской территории, а в случае угрозы объектам РФ ответным ударом будут уничтожены средства запуска.

Читайте также:

Корабли ВМФ России вышли в море из-за учебных стрельб Киева

МИД РФ: ракетные стрельбы Украины у границ России — опасный прецедент

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Генштаб ВСУ заявил о завершении учений рядом с Крымом

Украинские военные проводили испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке