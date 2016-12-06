Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве за сутки зафиксировано почти 900 ДТП из-за снежного циклона

В авариях погибли два человека, еще 18 пострадали

За последние сутки в Москве зафиксировано 874 ДТП из-за снежного циклона и связанных с ним снегопада и гололеда. В 19 из них не обошлось без жертв и пострадавших — два человека погибли и 18 получили травмы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Причиной многочисленных аварий явилось несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование, сообщает сайт НТВ.Ru.

Накануне Москва из-за метели встала в 9-балльных пробках. В ГИБДД также предупредили, что сегодня, 6 декабря, в Москве также ожидаются снегопад, похолодание и гололедица.

Читайте также:

На Москву надвигается снежный шторм

Погода ухудшится в Москве и области в начале недели

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Москве за сутки зафиксировано почти 900 ДТП из-за снежного циклона

В авариях погибли два человека, еще 18 пострадали

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке