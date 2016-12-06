В Москве за сутки зафиксировано почти 900 ДТП из-за снежного циклона

За последние сутки в Москве зафиксировано 874 ДТП из-за снежного циклона и связанных с ним снегопада и гололеда. В 19 из них не обошлось без жертв и пострадавших — два человека погибли и 18 получили травмы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Причиной многочисленных аварий явилось несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование, сообщает сайт НТВ.Ru.

Накануне Москва из-за метели встала в 9-балльных пробках. В ГИБДД также предупредили, что сегодня, 6 декабря, в Москве также ожидаются снегопад, похолодание и гололедица.



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