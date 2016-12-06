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Главный режиссер Театра на Юго-Западе Белякович умер в возрасте 66 лет

Ранее народного артиста РФ экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Ольга Кузнецова

Главный режиссер московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович ушел из жизни в возрасте 66 лет. О смерти народного артиста РФ сообщил представитель театра.

«Валерий Романович Белякович скончался сегодня в шесть утра», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Он пояснил, что ранее художественного руководителя экстренно госпитализировали из-за жалобы на плохое самочувствие. О дате и месте проведения церемоний прощания и похорон театрального деятеля будет объявлено позднее.

Валерий Белякович родился 26 августа 1950 года. В 1977 году он основал Театр-студию на Юго-Западе. Режиссер был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации» в 2002 году. В 2011–2013 годах занимал должность художественного руководителя Московского драматического театра имени Станиславского, а затем вернулся в ранее основанный им театр в качестве руководителя.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Главный режиссер Театра на Юго-Западе Белякович умер в возрасте 66 лет

Главный режиссер Театра на Юго-Западе Белякович умер в возрасте 66 летРанее народного артиста РФ экстренно госпитализировали в Москве

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