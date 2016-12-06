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СК может до конца декабря возбудить дело о премии главы «Почты России»

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ, у комитета есть как минимум 10 дней на принятие решения

Следственный комитет РФ может до конца декабря принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, надзорное ведомство не торопит комитет в решении этого вопроса.

«У них есть минимум 10 дней на то, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении дела, но они имеют право продлить. Я думаю, что уже к концу декабря они с этим определятся. Мы их не торопим, пускай рассматривают», — приводит ТАСС сообщение представителя Генпрокуратуры.

В конце ноября российское надзорное ведомство выявило факты незаконной выплаты гендиректору ФГУП «Почта России» премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. При этом Минкомсвязи выразило несогласие с доводами Генпрокуратуры и заявило о подготовке соответствующего ответа.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

СК может до конца декабря возбудить дело о премии главы «Почты России»

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ, у комитета есть как минимум 10 дней на принятие решения

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