Генпрокуратура обсудит с Минкомсвязью премию главы «Почты России»

Представители Минкомсвязи и Генпрокуратуры РФ 8 декабря обсудят претензии к премии, выплаченной главе «Почты России» Дмитрию Страшнову.

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали, что Генпрокуратура заподозрила Страшнова в злоупотреблении полномочиями и направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела. По данным надзорного ведомства, в июне 2015 года руководителю «Почты России» было выплачено вознаграждение в сумме около 95 млн рублей. Отмечалось, что премия была рассчитана исходя из прибыли предприятия за 2014 год. Однако, по данным Генпрокуратуры, прибыль образовалась за счет получения финансирования из федерального бюджета. В Генпрокуратуре полагают, что в результате выплаты Страшнову премии «Почте России» был причинен «существенный вред».

В свою очередь Страшнов заявил, что премия была получена в соответствии с действующими законными актами.

