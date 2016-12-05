Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Генпрокуратура обсудит с Минкомсвязью премию главы «Почты России»

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Представители Минкомсвязи и Генпрокуратуры РФ 8 декабря обсудят претензии к премии, выплаченной главе «Почты России» Дмитрию Страшнову.

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали, что Генпрокуратура заподозрила Страшнова в злоупотреблении полномочиями и направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела. По данным надзорного ведомства, в июне 2015 года руководителю «Почты России» было выплачено вознаграждение в сумме около 95 млн рублей. Отмечалось, что премия была рассчитана исходя из прибыли предприятия за 2014 год. Однако, по данным Генпрокуратуры, прибыль образовалась за счет получения финансирования из федерального бюджета. В Генпрокуратуре полагают, что в результате выплаты Страшнову премии «Почте России» был причинен «существенный вред».

В свою очередь Страшнов заявил, что премия была получена в соответствии с действующими законными актами.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Генпрокуратура обсудит с Минкомсвязью премию главы «Почты России»

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке