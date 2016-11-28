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Глава «Почты России»: моя премия соответствует требованиям закона

Дмитрий Страшнов прокомментировал информацию о том, что против него может быть возбуждено уголовное дело в связи с получением свыше 95-и млн рублей премии в 2014 году

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов прокомментировал информацию о том, что против него может быть возбуждено уголовное дело в связи с получением свыше 95-и млн рублей премии в 2014 году. По его словам, пока не было никаких следственных действий, в связи с возможным уголовным делом.

Гендиректор «Почты России» подчеркнул, что премия была получена в соответствии с действующими законными актами.  По его мнению, если кто-то считает это неправильным, то следует пересчитать вознаграждения во всех госкомпаниях. 

«Если кто-то посчитает, что они неправильны и некорректны, то, наверное, нужно менять эту систему в целом и, соответственно, пересчитать вознаграждения всем госкомпаниям»,— приводит ТАСС слова Страшнова.

Ранее «Известия» писали, что Генпрокуратура РФ заподозрила Дмитрия Страшнова в злоупотреблении полномочиями и направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. По данным надзорного ведомства, в июне 2015 года руководителю «Почты России» было выплачено вознаграждение в сумме около 95 млн рублей. Отмечается, что премия была рассчитана исходя из прибыли предприятия за 2014 год. Однако, по данным Генпрокуратуры, прибыль образовалась за счет получения финансирования из федерального бюджета. «Почта России» получила от государства 5,4 млрд рублей, что перекрыло ее убыток в размере 4 млрд рублей.

В надзорном ведомстве полагают, что в результате выплаты Страшнову премии, «Почте России» был причинен «существенный вред».   

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Глава «Почты России»: моя премия соответствует требованиям закона

Дмитрий Страшнов прокомментировал информацию о том, что против него может быть возбуждено уголовное дело в связи с получением свыше 95-и млн рублей премии в 2014 году

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