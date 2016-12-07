Свет и тень по совместительству

Экономика в 2016 году недополучила свыше 4 трлн рублей в ВВП. Более половины граждан из-за того, что их реальные зарплаты начали расти только в последнее время, были вынуждены искать альтернативные источники дохода в теневом секторе. В итоге доля трудоспособного населения, устроенного на дополнительном месте работы и получавшего «гонорары» в конвертах, превысила 45%. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ (есть у «Известий»). Однако эксперты считают, что по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот официальное трудоустройство будут предпочитать всё больше граждан.

Около половины россиян (47%) в 2016 году перестали видеть связь между их вкладом в работу и размером зарплаты. До кризиса (в 2013 году) их было меньше — 44,5%. На отсутствие материальной отдачи чаще всего указывали наемные работники, рассказал «Известиям» автор исследования Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. 50,1% из числа официально трудоустроенных граждан убеждены, что повышение усилий на работе не приведет к росту зарплаты.



Действительно, по данным Росстата, после длительного застоя реальная зарплата (с учетом инфляции) начала увеличиваться только в III квартале — на 2% в годовом выражении. Из-за этого в течение последнего года 45,1% россиян выходили хотя бы на одну оплачиваемую неофициально работу. В 2013 году этот показатель составлял 44,5%.



— Компенсировать свои потери — хотя бы частично — граждане страны смогли за счет подработки, в том числе на теневом рынке труда. Выход из официальной экономики позволил им прежде всего сэкономить на налогах, а также приобрести некоторые товары и услуги по нерыночной цене, — пояснил «Известиям» Андрей Покида.

Результаты опроса РАНХиГС показали, что каждый второй работник сегодня имеет дополнительные заработки, а из этой половины еще примерно три четверти не оформляются официально, отмечает эксперт.



По словам Андрея Покиды, под теневым рынком труда понимаются три элемента. Первый — это основная работа, которая не полностью оформлена работодателем. Такой заработок не в полном объеме учитывается уполномоченными органами, поэтому частично исключается из экономики. Второй — дополнительная занятость, которая чаще всего также полностью не оформляется. И третий элемент — так называемые «зарплаты в конверте».

— То есть, говоря о теневом секторе рынка труда, мы не говорим о криминальной составляющей — только об одобряемой и разрешенной деятельности, но не отраженной в уполномоченных органах, в статистике и не вошедшей в официальную экономику, — уточнил эксперт.

Из-за ухода россиян на теневой рынок труда экономика РФ в этом году недополучила свыше 4 трлн рублей, подсчитали в РАНХиГС. Эта сумма представляет собой общие неофициальные расходы на потребление и оплату труда, которые никаким образом не были учтены в ВВП. Например, только в бюджет не попало порядка 520 млрд рублей, уточняет Андрей Покида.



Впрочем, до кризиса, как ни странно, в экономику по разным каналам не попало несколько больше — около 5 трлн рублей. Автор исследования подчеркивает, что обе цифры отражают лишь неофициальное потребление гражданами 10 наиболее востребованных услуг, общая же сумма недопоступлений в экономику значительно больше.



Почему же в кризис, несмотря на переток работников на теневой рынок, российская экономика недополучила меньше, чем в период благоденствия? По словам эксперта, такая динамика обусловлена прежде всего сопровождавшим спад ВВП снижением потребительной активности населения. Причем как в официальной, так и в теневой экономике.

— В данном случае можно говорить о том, что теневая занятость сокращается также за счет спада в потребительской и деловой активности населения, — полагает эксперт.



По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в октябре нынешнего года сократились на 5,9% в годовом выражении, в месячном выражении — на 5,3%.

Однако, как полагают опрошенные «Известиями» представители официальных ведомств, постепенно ситуация будет меняться. Например, в Пенсионном фонде России сослались на исследование, которое по заказу фонда и на основе его данных провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это исследование показало, что около двух третей (62%) населения России готовы выбрать в качестве работодателя компанию, предлагающую полностью официальную зарплату.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что поступления налога на доходы физических лиц год от года сохраняют положительную динамику, несмотря на экономическую ситуацию в стране. Так, в январе–октябре текущего года в бюджет поступило около 2,35 трлн рублей НДФЛ, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Правда, официальный представитель ФНС объяснил положительный тренд повышением качества администрирования.

Андрей Покида из РАНХиГС считает, что по мере выхода экономики из рецессии теневая ее часть и неофициальный рынок труда продолжат сокращаться, но уже за счет роста располагаемых доходов, снижения инфляции и восстановления потребительской активности. Минэкономразвития со своей стороны прогнозирует, что в следующем году реальные доходы пойдут в рост и по итогам 2017-го увеличатся на 0,2%.

В ходе опросов РАНХиГС также выяснилось, что главным аргументом для россиян в пользу выхода из теневого рынка труда является уменьшение налогового бремени. Чаще всего о нем говорят сотрудники компаний и частные предприниматели, уточняет Андрей Покида. На втором месте среди причин, способствующих росту вовлеченности граждан в официальную экономику, — снижение социального неравенства. Далее следует страх наказания за неофициальную деятельность, а укоры совести как аргумент для выхода из тени оказались на последнем месте.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что правительство намерено усиливать меры вовлечения россиян в официальную экономику и бороться за максимальный вывод рынка труда из тени. В частности, 30 ноября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые разрешают не уплачивать НДФЛ самозанятыми гражданами, если они добровольно уведомят о своей деятельности и не будут привлекать наемных работников. Такие налоговые каникулы распространяются на 2017–2018 годы.

Кроме того, власти могут расширить перечень видов деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения, добавил официальный представитель МЭР.

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