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Санкт-Петербург признан туристической столицей мира

Город удостоен самой престижной мировой премии — World Travel Awards

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Санкт-Петербург признан туристической столицей мира. Самой престижной в мире награды в области туриндустрии — World Travel Awards город был удостоен в номинации «World’s Leading Cultural City Destination 2016».

Церемония присуждения награды состоялась 2 декабря на Мальдивских островах. За звание туристической и культурной столицы планеты боролись Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио де Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

По словам президента World Travel Awards Грэма Кука, Санкт-Петербург продолжает активно развиваться на мировой арене наряду с другими столицами, сообщает ИА FlashNord.

В свою очередь, глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что Санкт-Петербург сегодня находится на пике своей популярности в мире за всю историю существования.

Санкт-Петербург неоднократно получал самые престижные мировые награды в области туриндустрии. В сентябре текущего года город был признан туристической столицей Европы. В прошлом году Северную столицу посетили более 6,5 млн туристов.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Санкт-Петербург признан туристической столицей мира

Санкт-Петербург признан туристической столицей мира Город удостоен самой престижной мировой премии — World Travel Awards

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