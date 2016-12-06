Ангела Меркель в девятый раз стала главой ХДС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз была избрана председателем правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). В поддержку ее кандидатуры высказались 89,5% делегатов партийного съезда в Эссене.

Ангела Меркель возглавляет ХДС уже около 17 лет. В следующем году канцлер планирует повторно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства.

Отмечается, что в 2016 глава партии получила самую низкую поддержку среди делегатов политической организации за период своего канцлерства. Так, в 2014 году ее поддерживали 96,7% кандидатов.

Ранее глава Германии заявила, что одной из задач ее политики является недопущение ситуаций, подобных той, которая возникла осенью 2015 года на пике миграционного кризиса в стране.