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Ангела Меркель в девятый раз стала главой ХДС

В 2017 году канцлер ФРГ планирует повторно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз была избрана председателем правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). В поддержку ее кандидатуры высказались 89,5% делегатов партийного съезда в Эссене.

Ангела Меркель возглавляет ХДС уже около 17 лет. В следующем году канцлер планирует повторно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства.

Отмечается, что в 2016 глава партии получила самую низкую поддержку среди делегатов политической организации за период своего канцлерства. Так, в 2014 году ее поддерживали 96,7% кандидатов.

Ранее глава Германии заявила, что одной из задач ее политики является недопущение ситуаций, подобных той, которая возникла осенью 2015 года на пике миграционного кризиса в стране.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Ангела Меркель в девятый раз стала главой ХДС

В 2017 году канцлер ФРГ планирует повторно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства

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