Франция и Великобритания осудили обстрел госпиталя РФ в Алеппо

Франция и Великобритания осудили обстрел российского госпиталя в восточном Алеппо, в результате которого погибли два медицинских работника России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Франции Ромэна Надаля на брифинге во вторник, эти нападения являются новым серьезным нарушением международного права.

«Франция осуждает нападение, которое произошло 5 декабря и объектом которого стал госпиталь в западной части Алеппо, ставшее причиной гибели нескольких гражданских лиц и двух медиков», — цитирует «РИА Новости» заявление Надаля.

С осуждением произошедшей атаки также выступил МИД Великобритании, сообщает «Ридус». В сообщении представителя британского Форин-офиса говорится, что власти страны осведомлены об инциденте в Сирии с обстрелом госпиталя и осуждают любое насилие в отношении мирных жителей или медицинских учреждений.

Российский мобильный госпиталь в восточном Алеппо был обстрелян боевиками в понедельник. Два медицинских работника погибли, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о «более чем скромной» реакции мирового сообщества на обстрел госпиталя Минобороны РФ в Алеппо.



В Дамаске решительно осудили обстрел российского мобильного госпиталя в Алеппо.

