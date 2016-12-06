Йылдырым призвал РФ к созданию единого фронта по борьбе с терроризмом

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым считает, что Москве и Анкаре необходимо добиваться создания единого фронта в борьбе с террористической угрозой и вести более прагматичный, опирающийся на интересы диалог с западными странами.

Об этом глава турецкого правительства написал в своей статье для ТАСС. Он подчеркнул, что не все западные страны с той же серьезностью относятся к необходимости совместной работы для противодействия террористам.

«Мы увидели колебания, если не сказать проволочки, со стороны наших европейских и американских партнеров. Произносятся красивые слова о защите цивилизации от терроризма. Но те широкие террористические сети, которые сегодня бросили нам вызов, не знают государственных границ», — сообщил Бинали Йылдырым.

Он также подчеркнул, что для создания объединенного фронта следует вести более прагматический диалог с западными странами, который должен быть основан на принципе равенства и невмешательства во внутренние дела государств. «Для искоренения терроризма необходим сильный и объединенный международный фронт», — отметил премьер.