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На новогодние праздники гостиницы Пскова будут заполнены на 100%

Туристы забронировали все категории номеров — стандартные, класса люкс и апартаменты

Гостиницы Пскова и Псковской области на Новый год будут заполнены на 100%. Об этом рассказала представитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

По ее словам, на сегодняшний день туристы забронировали все категории номеров — стандартные, класса люкс и апартаменты. Лишь в нескольких отелях можно найти свободные места на одного человека.

«На данный момент мы можем констатировать: отели региона плодотворно подготовились и эффективно провели маркетинговые мероприятия. Ожидаем, что в новогодние и рождественские праздники гостей у нас будет много», — цитирует Самохвалову «Псковская лента новостей».

По ее словам, цена суточного пребывания в регионе на новогодние праздники составляет от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Многие туристы бронировали новогодний отдых единым пакетом — с размещением в гостинице, питанием, экскурсионной программой», — добавила она.

Как отметила председатель Общественного совета по туризму при госкомитете Псковской области Светлана Баранова, многие туристы стали бронировать номера на Новый год еще в августе. По ее прогнозу, средняя продолжительность пребывания в регионе в этот период составит 3–4 дня.

Напомним, согласно рейтингу сервиса RoomGuru, Псков вошел в топ-30 самых популярных у туристов российских городов. Список популярных городов был составлен по данным броней отелей с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

На новогодние праздники гостиницы Пскова будут заполнены на 100%

Туристы забронировали все категории номеров — стандартные, класса люкс и апартаменты

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