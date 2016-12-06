Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин надеется, что визит Йылдырыма станет основой будущего саммита

Президент РФ передал благодарность своему турецкому коллеге за ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что визит главы правительства Турции Бинали Йылдырыма в Россию станет основой для предстоящего саммита на высшем уровне.

«Прошу вас передать самые искренние привет и пожелания благополучия президенту. Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по «Турецкому потоку», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с турецким премьером.

Глава государства также отметил, что строительство газопровода по дну Черного моря является одним из крупных совместных проектов Москвы и Анкары. «У нас много и текущей совместной работы. Я рассчитываю, что ваш визит будет положен в основу предстоящей нашей встречи с президентом Турецкой Республики и проведения саммита на высшем уровне», — подчеркнул российский лидер.

Межправсоглашение по «Турецкому потоку» было подписано Россией и Турцией 10 октября.

Читайте также:

Москва и Анкара идут на сближение

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Путин надеется, что визит Йылдырыма станет основой будущего саммита

Президент РФ передал благодарность своему турецкому коллеге за ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке