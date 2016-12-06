Путин надеется, что визит Йылдырыма станет основой будущего саммита

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что визит главы правительства Турции Бинали Йылдырыма в Россию станет основой для предстоящего саммита на высшем уровне.

«Прошу вас передать самые искренние привет и пожелания благополучия президенту. Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по «Турецкому потоку», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с турецким премьером.

Глава государства также отметил, что строительство газопровода по дну Черного моря является одним из крупных совместных проектов Москвы и Анкары. «У нас много и текущей совместной работы. Я рассчитываю, что ваш визит будет положен в основу предстоящей нашей встречи с президентом Турецкой Республики и проведения саммита на высшем уровне», — подчеркнул российский лидер.

Межправсоглашение по «Турецкому потоку» было подписано Россией и Турцией 10 октября.