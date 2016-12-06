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Красный Крест выразил соболезнования родным погибших медиков РФ

Руководство организации заявило, что подобные атаки неприемлемы

Международный комитет Красного Креста выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью российских военных медиков при обстреле госпиталя в Алеппо и подчеркнул, что подобные нападения неприемлемы. Об этом сообщил глава региональной делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

«Атаки на госпитали неприемлемы, и я передаю мои глубокие соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных», — приводит ТАСС слова представителя комитета.

Он призвал защищать медицинских работников и относиться к ним с уважением, поскольку они делают всё возможное для спасения жизни людей.

«Таких нападений не должно быть, независимо от того, кто несет за них ответственность», — подчеркнул Магне Барт, обратив внимание на то, что в Сирии «уже не впервые больницы подвергаются атакам».

В понедельник Минобороны РФ сообщило о гибели двух военнослужащих-медиков российского военного госпиталя в Алеппо. Объект подвергся артиллерийскому обстрелу во время приема местных жителей.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Красный Крест выразил соболезнования родным погибших медиков РФ

Руководство организации заявило, что подобные атаки неприемлемы

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