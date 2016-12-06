Суд арестовал водителей автобуса и грузовика по делу о ДТП в ХМАО

Ханты-Мансийский районный суд арестовал трех фигурантов дела о крупном ДТП на трассе в ХМАО, в результате которого погибли 12 человек.

В частности, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении водителя автобуса, представителя перевозчика, а также водителя грузовика.

«Суд арестовал водителя автобуса Марата Зайнулина и представителя перевозчика Александра Сидорука до 4 февраля… Водитель грузовика Саитханов заключен под стражу до 4 февраля», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения всем трем фигурантам дела о гибели 12 человек в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

В частности, водителя автобуса, перевозившего детей, а также водителя грузовика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а представителя перевозчика — по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении директора нефтеюганской детской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» Ирины Тарасовой. Следователи установили, что глава учреждения не необходимый договор фрахтования и не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. Суд изберет ей меру пресечения 7 декабря.

Напомним, 4 декабря автобус, перевозивший участников детской команды по спортивной акробатике, попал в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. В результате погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети.