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На севере Москвы неизвестные похитили у курьера 200 тыс. рублей

Как сообщил представитель столичного ГУ МВД, при нападении деньги рассыпались из сумки сотрудника коммерческой фирмы и злоумышленники не смогли забрать полную сумму

Двое неизвестных ограбили курьера коммерческой фирмы на севере Москвы, похитив у него около 200 тыс. рублей. Как сообщил представитель пресс-службы столичной полиции, злоумышленникам не удалось забрать всю сумму, поскольку при нападении купюры рассыпались из сумки.

«Двое неизвестных возле офисного здания на Солнечногорской улице вырвали у курьера коммерческой фирмы сумку с деньгами и скрылись на поджидавшей их машине», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, уточняется размер материального ущерба. В столице объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, размер украденной суммы составляет около 200 тыс. рублей. При этом в органах отметили, что купюры при нападении рассыпались на землю, и злоумышленники не смогли похитить все деньги.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

На севере Москвы неизвестные похитили у курьера 200 тыс. рублей

Как сообщил представитель столичного ГУ МВД, при нападении деньги рассыпались из сумки сотрудника коммерческой фирмы и злоумышленники не смогли забрать полную сумму

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