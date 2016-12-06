На севере Москвы неизвестные похитили у курьера 200 тыс. рублей

Двое неизвестных ограбили курьера коммерческой фирмы на севере Москвы, похитив у него около 200 тыс. рублей. Как сообщил представитель пресс-службы столичной полиции, злоумышленникам не удалось забрать всю сумму, поскольку при нападении купюры рассыпались из сумки.

«Двое неизвестных возле офисного здания на Солнечногорской улице вырвали у курьера коммерческой фирмы сумку с деньгами и скрылись на поджидавшей их машине», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, уточняется размер материального ущерба. В столице объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, размер украденной суммы составляет около 200 тыс. рублей. При этом в органах отметили, что купюры при нападении рассыпались на землю, и злоумышленники не смогли похитить все деньги.