Источник: Гончаренко возглавит ЦСКА после отставки Слуцкого

Футбольный ЦСКА после отставки главного тренера Леонида Слуцкого возглавит белорусский специалист Виктор Гончаренко. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Главным тренером ЦСКА станет Гончаренко, 8 декабря он примет дела. С большой долей вероятности вместе со Слуцким клуб покинет и его тренерский штаб», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Ранее во вторник ЦСКА объявил о решении Леонида Слуцкого уйти в отставку после матча Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря.

Виктор Гончаренко в настоящий момент занимает пост главного тренера в «Уфе», однако в его контракте есть пункт, согласно которому он может вернуться по ходу сезона в армейский клуб, в котором он работал старшим тренером в сезоне-2015/16.

После 17 туров РФПЛ ЦСКА занимает третье место турнирной таблицы и отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков.