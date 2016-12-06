Президент РФ Владимир Путин выделил дополнительно 3,5 млрд рублей на науку
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новую линейку грантов для ученых до 1 марта 2017 года.
Об этом говорится в поручениях главы государства, опубликованных на официальном сайте Кремля.
«Российскому научному фонду поручено разработать специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными», — сказано в документе.
При этом срок для выполнения поручения поставлено 1 марта 2017 года.
Кроме того, президент пообещал долгосрочное финансирование эффективных проектов, развитие научной инфраструктуры и помощь молодым ученым.
На эти цели дополнительно выделено 3,5 млрд рублей.
Читайте также: Новый курс президента