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Путин поручил разработать новую линейку грантов для ученых

Президент РФ Владимир Путин выделил дополнительно 3,5 млрд рублей на науку

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новую линейку грантов для ученых до 1 марта 2017 года.

Об этом говорится в поручениях главы государства, опубликованных на официальном сайте Кремля.

«Российскому научному фонду поручено разработать специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными», — сказано в документе.

При этом срок для выполнения поручения поставлено 1 марта 2017 года.

Кроме того, президент пообещал долгосрочное финансирование эффективных проектов, развитие научной инфраструктуры и помощь молодым ученым.

На эти цели дополнительно выделено 3,5 млрд рублей.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Путин поручил разработать новую линейку грантов для ученых

Президент РФ Владимир Путин выделил дополнительно 3,5 млрд рублей на науку

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