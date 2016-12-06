Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новую линейку грантов для ученых до 1 марта 2017 года.

Об этом говорится в поручениях главы государства, опубликованных на официальном сайте Кремля.

«Российскому научному фонду поручено разработать специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными», — сказано в документе.

При этом срок для выполнения поручения поставлено 1 марта 2017 года.

Кроме того, президент пообещал долгосрочное финансирование эффективных проектов, развитие научной инфраструктуры и помощь молодым ученым.

На эти цели дополнительно выделено 3,5 млрд рублей.

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