Госдеп США не комментирует планы Трампа по сделке с Ираном

Администрация президента США Барака Обамы доводит до сведения избранного президента Дональда Трампа, что ядерное соглашение с Тегераном эффективно, но не комментирует его возможные действия в будущем.

Об этом заявил во вторник, 6 декабря, представитель Госдепартамента Марк Тонер, комментируя выступление президента Ирана.

«Прежде всего еще рано говорить о шагах, которые будет или не будет предпринимать новая администрация», — цитирует «РИА Новости» Тонера.

Он добавил, что в Белом доме считают эту сделку хорошим способом перекрыть ядерную программу Ирана и доводят эту мысль до следующей президентской администрации.

Ранее глава Ирана Хасан Роухани заявил, что не позволит торпедировать администрации избранного президента США Дональда Трампа ядерное соглашение.

Напомним, что согласно условиям сделки Иран отказывается от своей ядерной программы, а США, ООН и Евросоюз снимают с него санкции.

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